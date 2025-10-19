ABD, Uyuşturucu Kaçakçılığında Kullanılan Denizaltıya Saldırdı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun geçtiğimiz perşembe günü Karayiplerde uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan bir denizaltıya yönelik saldırısından hayatta kurtulan 2 "narkoteröristin" yargılanmak üzere Ekvador ve Kolombiya'ya iade edileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun geçtiğimiz perşembe günü Karayiplerde uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan denizaltıya yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Trump sosyal medya hesabından saldırının görüntülerini paylaştı. ABD Başkanı açıklamasında, "ABD'ye doğru, iyi bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında seyreden çok büyük bir uyuşturucu taşıyan denizaltını imha etmek benim için büyük bir onurdu. ABD istihbaratı, bu denizaltının büyük miktarda Fentanil ve diğer yasa dışı uyuşturucularla yüklü olduğunu doğruladı. Denizaltıda 4 narkoterörist olduğu biliniyor. Teröristlerden 2'si öldürüldü. Eğer bu denizaltının karaya çıkmasına izin verseydim en az 25 bin ABD vatandaşı hayatını kaybederdi" dedi.

"Sağ kalan 2 narkoterörist ülkelerine gönderilecek"

Trump ayrıca, saldırıdan kurtulan uyuşturucu kaçakçılarının ülkelerine teslim edileceğini bildirdi. ABD Başkanı "Hayatta kalan 2 narkoterörist, gözaltına alınmak ve yargılanmak üzere memleketleri Ekvador ve Kolombiya'ya iade ediliyor. Bu saldırıda hiçbir ABD gücü zarar görmedi. Benim gözetimimde, ABD kara veya deniz yoluyla yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan narkoteröristlere tolerans göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Trump ve Rubio, saldırıyı dün Beyaz Saray'da açıklamamıştı

ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştireceği ikili görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplarken, okyanuslarda uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin bir soru almıştı. Trump ve ABD Savunma Bakanı Marco Rubio söz konusu saldırıya ilişkin bir detay vermekten kaçınmış, konuya ilişkin bilgiler kesinleştiğinde kamuoyuna açıklama yapılacağını belirtmişti. - WASHINGTON