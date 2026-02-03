ABD, Umman Denizi'nde İran'a ait İHA'yı düşürdü
ABD ordusu, Umman Denizi'ndeki uçak gemisi Abraham Lincoln'a yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracını (İHA) F-35 savaş uçağı ile düşürdü. Olay hakkında İran'dan henüz bir açıklama gelmedi.
Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, ABD ordusunun Umman Denizi'nde ABD uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
ABD ile İran arasındaki tansiyon Umman Denizi'nde yükseldi. Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, ABD ordusunun Umman Denizi'nde ABD uçak gemisi Abraham Lincoln'a yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.
ABD basınında yer alan haberlerde, İran'a ait Shahed-139 insansız hava aracının uçak gemisine doğru yaklaştığı sırada F-35 tipi savaş uçağı tarafından düşürüldüğü ifade edildi.
İran tarafından henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı. - MASKAT