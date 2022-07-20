ABD, Ukrayna'ya 4 HIMARS daha gönderecek - Haberler

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ABD, Ukrayna'ya 4 HIMARS daha gönderecek

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- ABD, Ukrayna'ya 4 HIMARS daha gönderecek ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'nın saldırılarına karşı koyması için 4 adet daha yüksek hareketli topçu roket sistemi göndereceğini aktardı.

- ABD, Ukrayna'ya 4 HIMARS daha gönderecek

WASHINGTON - ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'nın saldırılarına karşı koyması için 4 adet daha yüksek hareketli topçu roket sistemi göndereceğini aktardı.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteği devam ediyor. Sanal olarak gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun 4'üncü toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'nın saldırılarına karşı koyması için 4 adet daha yüksek hareketli topçu roket sistemi göndereceğini aktardı. ABD'nin Ukrayna'ya şu ana kadar 12 HIMARS sistemi sağladığını ifade eden Austin, söz konusu sistemlerin sahadaki dengeleri değiştirdiğini belirtti. ABD'nin Ukrayna'ya yolladığı HIMARS sayısı son sevkiyat ile 16'ya yükselecek.

Austin ayrıca, Ukrayna'ya çok namlulu roketatar sistemleri ve topçu bataryaları için mühimmat da göndereceklerini ifade etti.

ABD, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna'ya 2.2 milyar doları geçtiğimiz ay olmak üzere toplam 8 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağladı.

Rusya'nın öncelliği uzun menzilli füze ve topçu sistemleri

Ukrayna, Batı tarafından tedarik edilen çok namlulu roketatar sistemleri ile 30 Rus lojistik ve mühimmat merkezine başarılı saldırılar gerçekleştirdiğini duyururken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bu hafta başında generallere, Ukrayna'nın Rus tedarik hatlarını hedef alan uzun menzilli füze ve topçu sistemlerini imha etmeye öncelik vermelerini emretti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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