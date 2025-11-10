Haberler

ABD, Suriye'ye Yaptırımları 180 Günlüğüne Askıya Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Suriye'ye uyguladığı Sezar yaptırımlarını İran ve Rusya bağlantılı işlemler hariç 180 günlüğüne askıya aldığına dair açıklama yaptı. Bu karar, siyasi diyaloğun sürdürülmesi ve bölgesel istikrarı teşvik etme amacı taşıyor.

ABD, Suriye'ye uyguladığı Sezar yaptırımlarını İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında 180 günlüğüne askıya aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşmenin ardından yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, Suriye'ye uyguladığı Sezar yaptırımlarını İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında 180 günlüğüne askıya alındının duyurdu.

Bakanlık, bu kararın 23 Mayıs tarihinde verilen geçici muafiyetin yerine geçtiğini ve Suriye'nin yeni yönetimiyle diplomatik diyaloğun sürdürülmesi amacıyla alındığını belirtti.

Uzmanlar, kararın Suriye'deki geçici hükümetin reform çabalarına destek niteliği taşıdığını ve bölgesel istikrarı teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti.

Sezar yaptırımları

ABD'nin 2019'da Suriye'ye yönelik uygulamaya başladığı Sezar yaptırımları, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ı ve onunla bağlantılı kişi ve kurumlara yönelik ağır ekonomik yaptırımlar içeriyordu. Yaptırımların, tamamen kaldırılması için Kongre'nin onayı gerekirken, ABD Başkanı'nın ulusal güvenlik gerekçesiyle yaptırımları askıya almasına izin veriliyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
İki ülke arasında gerginlik yine tırmandı! Barış anlaşmasını askıya aldılar

Savaş çanları çalıyor! Barış anlaşmasını askıya aldılar
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş

Baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
BM'den İsrail'i sert sözler kınadı

Bu sözler Netanyahu'yu çok kızdıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.