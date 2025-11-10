ABD, Suriye'ye Yaptırımları 180 Günlüğüne Askıya Aldı

ABD, Suriye'ye uyguladığı Sezar yaptırımlarını İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında 180 günlüğüne askıya aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşmenin ardından yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, Suriye'ye uyguladığı Sezar yaptırımlarını İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında 180 günlüğüne askıya alındının duyurdu.

Bakanlık, bu kararın 23 Mayıs tarihinde verilen geçici muafiyetin yerine geçtiğini ve Suriye'nin yeni yönetimiyle diplomatik diyaloğun sürdürülmesi amacıyla alındığını belirtti.

Uzmanlar, kararın Suriye'deki geçici hükümetin reform çabalarına destek niteliği taşıdığını ve bölgesel istikrarı teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti.

Sezar yaptırımları

ABD'nin 2019'da Suriye'ye yönelik uygulamaya başladığı Sezar yaptırımları, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ı ve onunla bağlantılı kişi ve kurumlara yönelik ağır ekonomik yaptırımlar içeriyordu. Yaptırımların, tamamen kaldırılması için Kongre'nin onayı gerekirken, ABD Başkanı'nın ulusal güvenlik gerekçesiyle yaptırımları askıya almasına izin veriliyor. - WASHINGTON