ABD, Suriye'nin Kuzeyindeki İki Üssü Daha Boşalttı

ABD basını, ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki iki üssü daha boşalttığını iddia etti.

ABD, Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını azaltıyor. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki iki üssü daha boşalttığı iddia edildi. Suriye'nin kuzeyini ziyaret eden gazetecilerin tespitine göre ABD güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke vilayetinde yer alan El Vezir ve Tel Baydar üslerini boşalttı. Gazeteciler, ABD'nin çekildiği üslerin terör örgütü PKK güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait küçük birlikler tarafından korunduğunu açıkladı.

Haberlerde, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından kullanılan üslere yerleştirilen kameraların söküldüğü, üs çevresindeki dikenli tellerin ise sarkmaya başladığı bildirildi. Habere göre bu iki üssün de boşaltılmasıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana ABD'nin Suriye'de terk ettiği üs sayısı en az 4'e yükselmiş oldu.

Trump yönetimi bu ay yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK güdümündeki SDG'nin kontrol ettiği bölgelerdeki 8 üsten sadece 1'ini muhafaza ederek askeri varlığını azaltacağını duyurmuştu. ABD'nin bu süreçte asker sayısını 2 bin seviyesinden 500 seviyesine düşürebileceği ileri sürülmüştü.

SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi ise ABD basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin tek bir üste birkaç yüz asker ile devam ettireceği varlığının terör örgütü DEAŞ tehdidini kontrol altında tutmak için yeterli olmayacağını söyledi. Abdi, "DEAŞ tehdidi son dönemde ciddi şekilde arttı. Fakat ABD ordusunun planı bu şekilde. Bunu uzun zamandır biliyoruz ve bu planda boşluk oluşmaması ve DEAŞ üzerindeki baskının sürdürülebilmesi için birlikte çalışıyoruz" dedi. - WASHINGTON