Haberler

ABD'den Suriye'deki tutuklu DEAŞ mensuplarının Irak'a sevkine yönelik misyon

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarının Irak'a sevk edilmesi için yeni bir operasyon başlattı. İlk aşamada 150 DEAŞ'lı Irak'taki güvenli bir konuma transfer edilecek.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'a sevk edilmesine yönelik bir misyon başlatıldığı belirtilerek, "Misyon, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ mensubunu Irak'taki güvenli bir konuma başarıyla ulaştırmasıyla başladı. Nihai olarak, Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin tutuklu DEAŞ mensubu transfer edilecek" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM, Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'taki gözaltı merkezlerine sevk edilmesine yönelik bir operasyon başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Bugün teröristlerin güvenli gözaltı tesislerinde kalmasının sağlaması amacıyla, Suriye'nin kuzeydoğusundaki tutuklu DEAŞ unsurlarının Irak'a sevk edilmesi için yeni bir misyon başlatıldı. Misyon, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ mensubunu Irak'taki güvenli bir konuma başarıyla ulaştırmasıyla başladı. Nihai olarak, Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin tutuklu DEAŞ mensubu transfer edilecek" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Irak hükümeti de dahil olmak üzere bölgesel ortaklarımızla yakından koordinasyon halindeyiz ve DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasında oynadıkları rolü içtenlikle takdir ediyoruz. Tutuklu DEAŞ unsurlarının düzenli ve güvenli bir şekilde transferini kolaylaştırmak, ABD ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturacak bir firarın önlenmesi için kritik öneme sahiptir" dedi.

Açıklamada, ABD ve müttefiklerinin geçtiğimiz yıl Suriye'de 300'den fazla DEAŞ mensubunu gözaltına aldığı ve 20'den fazla teröristi de etkisiz hale getirdiği hatırlatıldı.

Terör örgütü SDG, DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmıştı

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG, 19 Ocak tarihinde Suriye'nin Haseke kentindeki Şeddadi Hapishanesi'nde tutulan terör örgütü DEAŞ üyelerini serbest bırakmıştı. Suriye ordusu, hapishanenin bulunduğu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ederek, DEAŞ'lı teröristleri yakalamak için operasyon başlatmıştı. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü SDG'nin, DEAŞ'lı tutuklu teröristleri "siyasi şantaj" aracı olarak kullandığı belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı vatandaşların güvenliğinin, toplumsal huzurun korunmasının ve terörün yeniden ortaya çıkmasının önlenmesinin en yüksek ulusal öncelik olduğunu vurgulamaktadır" denilmişti. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek

ABD'den Suriye'de dev operasyon! Hepsi Irak'a nakledilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik

F.Bahçe-Aston Villa maçında tam 5 eksik! Forma giyemeyecekler
İspanya'da gündem olan kare: Arda Güler'in kolundaki detay performansının bile önüne geçti

İspanya'da gündem olan kare; Performansının bile önüne geçti
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi

6 yılda boşanabilen adam mutluluğunu bakın kimlerle paylaştı
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik

F.Bahçe-Aston Villa maçında tam 5 eksik! Forma giyemeyecekler
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü