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ABD, Suriye'de İran Bağlantılı Bir Silah Deposunu Hedef Aldı

ABD, Suriye'de İran Bağlantılı Bir Silah Deposunu Hedef Aldı
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki İran bağlantılı milislere ait bir silah deposuna saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bu saldırı, Suriye'deki ABD güçlerine yönelik son saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de İran bağlantılı milislere ait bir silah deposuna yönelik saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

ABD ordusu, Suriye'deki İran bağlantılı grupların ABD güçlerine yönelik son saldırısına misilleme yapıldığını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de bulunan İran bağlantılı milislere ait bir silah deposuna yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. "Saldırı, dün Suriye'deki ABD güçlerine yönelik İran destekli bir saldırıya karşılık olarak yapıldı" denilen açıklamada, "İran destekli grubun silah depolama tesisine yönelik bu saldırı, DEAŞ'a karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgede bulunan ABD askerlerine ve koalisyon güçlerine yönelik gelecekteki potansiyel saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetlerini azaltmayı amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi. ABD ordusunun kendi personeline ya da koalisyon ortaklarına yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceği vurgulanan açıklamada, saldırıya dair hasar değerlendirmesinin sürdüğü aktarıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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