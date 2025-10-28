Haberler

ABD Savunma Bakanı: Pasifik Okyanusu'nda Uyuşturucu Kaçakçılarına Yönelik Operasyonda 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu'nda düzenlenen operasyon ile 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Saldırılar, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uluslararası sularda gerçekleştirildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırılar sürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Pasifik Okyanusu'nda dün düzenlediği operasyon ile uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan 4 teknenin hedef alındığını belirterek, saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin sağ kurtulduğunu ifade etti. Hegseth, "Dört tekne, istihbarat teşkilatımız tarafından biliniyordu, bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrediyordu ve uyuşturucu taşıyordu. Tüm saldırılar uluslararası sularda gerçekleştirildi ve ABD güçleri zarar görmedi" dedi.

Saldırıdan sağ kurtulan kişi ile ilgili standart arama-kurtarma protokollerini başlatıldığını ifade eden Hegseth, "Meksika arama-kurtarma yetkilileri vakayı kabul etti ve kurtarma operasyonunun koordinasyonunu üstlendi" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın 20 yıldan fazla bir süredir başka ülkeleri savunduğunu öne süren Hegseth, "Şimdi ise kendi ülkemizi savunuyoruz. Bu uyuşturucu teröristleri, El Kaide'den daha fazla ABD'liyi öldürdü ve aynı muameleye tabi tutulacaklar. Onları takip edeceğiz, ağlarını ortaya çıkaracağız ve sonra avlayıp öldüreceğiz" dedi.

ABD, geçtiğimiz eylül ayının başında bu yana Karayipler'de ve Pasifik Okyanusu'nda düzenlediği son saldırıları ile en 13 tekneyi hedef aldı ve en az 51 kişiyi öldürdü. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
