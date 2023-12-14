Üye Girişi
Haberler

ABD Savunma Bakanı İsrail'e Sürekli Desteği Vurguladı

Güncelleme:
Abone Ol

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki savaşta İsrail'e verdiği 'sürekli desteğin' altını çizdi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 69. güne girildi. Bölgede her noktayı vuran İsrail ordusu, havadan, karadan, denizden Gazze Şeridi'ni abluka altında tutmaya devam ediyor. Can kaybının 18 bin 608'e ulaşmasına neden olan saldırılarda ise İsrail'e en büyük desteği ABD veriyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki savaşta İsrail'e verdiği "sürekli desteğin" altını çizdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 69. güne girildi. Bölgede her noktayı vuran İsrail ordusu, havadan, karadan, denizden Gazze Şeridi'ni abluka altında tutmaya devam ediyor. Can kaybının 18 bin 608'e ulaşmasına neden olan saldırılarda ise İsrail'e en büyük desteği ABD veriyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savuna Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına verdiği "sürekli desteğin" altını çizdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Austin'in Gallant'a "Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırılarını bir daha asla tekrarlayamayacağını" söylediği belirtildi.

Austin'in ayrıca sivillerin korunması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın artırılması ihtiyacını yinelediği aktarılan açıklamada, bölgede acil ateşkes isteyen küresel talebe değinilmedi.

Açıklamada ayrıca, ABD Savunma Bakanı Austin'in İsrail'in kuzeyindeki halkı tehdit ettiği için Lübnan Hizbullah'ını kınadığı ve iki ülke arasındaki BM sınır hattı boyunca "sükünet" çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Gazze'de hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 116'ya yükseldi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 38 yaşında bir yedek askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmada bir İsrail askerinin de ağır yaralandığı aktarılırken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı kara harekatında hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 116'ya yükselmiş oldu.

İsrail ordusunun web sitesi hacklendi

İsrail ordusunun internet sitesi kendilerini "Anonim Jo" olarak tanıtan Ürdünlü bir grup tarafından kısa bir süreliğine hacklendi. Filistin yanlısı grup hackledikleri siteye yazdıkları yazıda, "Gazze'deki halkımıza yönelik kibir ve adaletsizlik size terör, öldürme ve savaş yoluyla geri dönecektir. İster karadan, ister havadan ya da elektronik olarak" ifadelerini kullandı. Grup ayrıca, "Filistin'in özgürleştirilmesi" çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, olayı doğruladı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Lloyd Austin İsrail Gazze Savunma İsrail Diplomasi Uluslararası İlişkiler 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title