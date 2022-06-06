ABD, Rus milyarder Abramovich'in 2 uçağına el koymak için harekete geçti - Haberler

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ABD, Rus milyarder Abramovich'in 2 uçağına el koymak için harekete geçti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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ABD, Rus milyarder Abramovich'in 2 uçağına el koymak için harekete geçti

ABD Adalet Bakanlığının, Rus milyarder Roman Abramovich'in ABD menşeli iki uçağının Rusya'ya izinsiz olarak uçtuğu için el koyma izni aldığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığının, Rus milyarder Roman Abramovich'in ABD menşeli iki uçağının Rusya'ya izinsiz olarak uçtuğu için el koyma izni aldığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olan Rus oligarklara yönelik yaptırımlarını sürdürüyor. ABD'li bir yetkili, ABD Adalet Bakanlığının, Rus milyarder Roman Abramovich'in ABD menşeli iki uçağının Rusya'ya izinsiz olarak uçtuğu için el koyma izni çıkardığını bildirdi.

ABD'nin Abramovich'e ait olduğunu belirttiği Boeing 787 Dreamliner ve Gulfstream G650 ER tipi uçakların yasal izin olmaksızın Rusya'ya yönelik kısıtlamalarının başladığı 24 Şubat'tan sonra Rusya'nın başkenti Moskova'ya uçtuğu ifade edildi. Gulfstream'in 12 Mart'ta İstanbul'dan Moskova'ya, Boeing'in ise 4 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinden Moskova'ya uçuş gerçekleştirdiğini aktarıldı.

Savcılar, çıkardıkları el koyma emrinde, söz konusu uçakların Rusya'ya uçuşu için herhangi bir yasal izin başvurusunda bulunulmadığını veya verilmediğini aktardı.

Abramovich, ABD tarafından kişisel olarak yaptırıma tabi tutulmazken, şu anda yaklaşık 330 bin dolar para cezası ve birçok idari yaptırımla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Abramovich, AB'ye dava açmıştı

Putin ile yakın bağları olduğunu reddeden Abramovich, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınmış, geçtiğimiz ay söz konusu yaptırımlar nedeniyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi satma kararı almıştı. Abramovich'in ayrıca, kendisi hakkında yaptırım kararı alarak kara listeye ekleyen AB Konseyi'ni geçtiğimiz ay bizzat AB Mahkemesine dava ettiği ortaya çıkmıştı.

(İHA)

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