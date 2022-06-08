ABD polisi jet ski hırsızını yakalamak için tekne ödünç aldı - Haberler

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ABD polisi jet ski hırsızını yakalamak için tekne ödünç aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- ABD polisi jet ski hırsızını yakalamak için tekne ödünç aldı ABD'nin Florida eyaletinde jet ski hırsızını yakalamaya çalışan polisler, bir ailenin teknesini ödünç alarak şüphelinin peşine düştü.

- ABD polisi jet ski hırsızını yakalamak için tekne ödünç aldı

FLORİDA - ABD'nin Florida eyaletinde jet ski hırsızını yakalamaya çalışan polisler, bir ailenin teknesini ödünç alarak şüphelinin peşine düştü.

ABD'nin Florida eyaletinde Volusia Şerif Ofisinden polisler, Ormond Beach Polis Departmanından gelen jet ski hırsızlığı ihbarı üzerine yardım için olay yerine gitti. Polis, jet ski ile kaçan 48 yaşındaki şüpheli Ronald Williams'ı yakalayabilmek için tekneyle açılmaya hazırlanan bir aileden yardım istedi. Polislerden birisi ailenin yanına yaklaşarak, "Burada jet ski çalmaya çalışan bir adam var, nehirdeki jet skide. Bizi oraya, ona götürmenin bir yolu var mı" diye sordu. Tekne sahibi ise polise "Evet" şeklinde yanıt vererek, "Tekneyi almak ister misin? Alıp geri dönebilirsin" dedi. Bunun üzerine polisler ailenin teknesini alıp jet skiyle kaçan şüphelinin peşine düştü. Kısa süre sonra şüpheliyi gören polis, "Ellerini kaldır. Buraya doğru gel" şeklinde seslenerek şüphelinin yüzerek tekneye gelmesini istedi. Williams'ın yüzme bilmediğini söylemesi üzerine polis, jet skiye yaklaşarak onu gözaltına aldı.

Tekne aileye teslim edildi

Şüpheliyi yakalamayı başaran polis, geri dönerek iskelede bekleyen aileye teknesini teslim etti. Çalınan jet skinin de sahibine verildiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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