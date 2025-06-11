ABD, Orta Doğu'daki Asker Ailelerinin Ayrılmasına İzin Verdi

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ABD Merkez Komutanlığı, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'daki görevli askerlerin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını açıkladı. Gergin durumların takip edildiği belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını doğrulayarak, "Orta Doğu'da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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