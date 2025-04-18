ABD Ordusunun Yemen'deki Ras İsa Limanına Saldırısı: 17 Ölü

ABD ordusu, Yemen'deki Ras İsa yakıt limanına saldırı düzenledi. Saldırının Husilerin ekonomik güç kaynaklarını zayıflatmayı amaçladığı açıklandı. Husiler ise saldırıda en az 17 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdüren ABD ordusu, bu kez ülkenin Hudeyde kentindeki Ras İsa yakıt limanını vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Ras İsa yakıt limanının Husilere yönelik son saldırılar kapsamında hedef alındığı belirtilerek, "ABD kuvvetleri, İran destekli Husilerin yakıt kaynaklarını ortadan kaldırmak ve Husileri 10 yılı aşkın süredir bölgeyi terörize etmek için kullandıkları yasadışı gelirden mahrum bırakmak için harekete geçti. Bu saldırıların amacı, kendi vatandaşlarını sömürmeye ve onlara büyük acılar yaşatmaya devam eden Husilerin ekonomik güç kaynaklarını zayıflatmaktır" denildi.

"Husiler yakıtı ekonomik fayda sağlamak için kullanıyor"

Husilerin ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilmelerine rağmen kendilerine destek sağlayan ülke ve şirketlerden ekonomik ve askeri olarak faydalanmaya devam ettiği savunulan açıklamada "İran destekli Husiler, yakıtı askeri operasyonlarını sürdürmek ve ithalattan elde ettikleri karla ekonomik fayda sağlamak için kullanmaktadır. Bu yasadışı satışlardan elde edilen karlar doğrudan Husilerin terörist faaliyetlerini finanse etmektedir. Bu yakıt Yemen halkına meşru bir şekilde sağlanmalıdır" ifadelerine yer verildi. Ras İsa yakıt limanını hedef alan son ABD saldırısının "Husi boyunduruğundan kurtulmak ve barış içinde yaşamak isteyen Yemen halkına zarar vermeyi amaçlamadığı" iddia edilen açıklamada, "Husiler, İranlı efendileri ve onların terörist eylemlerine bilerek yardım ve yataklık edenler, dünyanın bir terör örgütüne yasadışı yakıt ve savaş malzemesi kaçakçılığını kabul etmeyeceği konusunda uyarılmalıdır" denildi. Husilere bağlı haber kuruluşu El Masirah TV ise Ras İsa yakıt limanına düzenlenen saldırıda en az 17 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu. - EL HUDEYDE