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ABD Ordusunun Yemen'deki Hava Saldırıları: 5 Ölü, 13 Yaralı

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ABD ordusunun Yemen'in başkenti Sana'nın batısındaki Bani Matar bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Yemen Sağlık Bakanlığı, saldırıların Husilere yönelik olduğunu belirtti.

ABD ordusunun Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

ABD, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD ordusunun başkent Sana'nın batısındaki Bani Matar bölgesindeki bir fabrikaya üç hava saldırısı düzenlendiğini aktararak, saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti. - SANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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