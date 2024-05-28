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ABD ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yardım iskelesi operasyonları askıya alındı

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ABD basının iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD ordusunun Gazze Şeridi'nin kıyısına insani yardımlar için kurduğu iskelenin bir parçasının koptuğu ve operasyonların askıya alındığı bildirildi. İskelenin kopmasına kötü hava koşullarının neden olduğu tahmin ediliyor.

ABD basının iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD ordusunun Gazze Şeridi'nin kıyısına insani yardımlar için kurduğu iskelenin bir parçasının koptuğu ve operasyonların askıya alındığı bildirildi.

ABD ordusunun Gazze Şeridi'nin kıyısına insani yardımlar için kurduğu iskelede operasyonlar askıya alındı. ABD basının iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, iskelenin bir parçasının kopması nedeniyle insani yardım operasyonlarının askıya alındığı bildirilerek, parçanın kopmasına kötü hava koşullarının neden olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Haberde, kopan parçanın ne kadar büyük olduğu ya da iskelenin yeniden faaliyete geçmesinin ne kadar süreceği konusunda detay verilmedi.

Gazze'ye yardım taşıyan 4 ABD gemisi sürüklenmişti

Söz konusu iskeleye insani yardım taşıyan 4 ABD gemisi 25 Mayıs'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bu sürüklenmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, gemilerin şamandıradan kurtularak sürüklendiği aktarılmış, "2 gemi şu anda iskelenin yakınındaki sahile demirlemiş durumda, diğer gemiler ise İsrail'in Aşkelon şehri yakınlarında karaya oturdu" denilmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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