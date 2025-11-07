Haberler

ABD Ordusundan Karayipler'de Uyuşturucu Kaçakçılığına Hava Saldırısı

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneye düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırı, ABD ordusunun denizaşırı operasyonlarını genişleterek uyuşturucu teröristlerine karşı mücadele etme kararlılığını gösteriyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

Denizaşırı operasyonlarını genişleterek uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi sürdüren ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneyi hedef aldı. Düzenlenen hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaptığı açıklamada, "Daha önce söylediğimiz gibi, uyuşturucu teröristlere yönelik gemi saldırıları Amerikan halkını zehirlemeleri durana kadar devam edecek. Bugün, Başkan Trump talimatıyla Savunma Bakanlığı, Tanımlanmış Bir Terör Örgütü (DTO) tarafından işletilen uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye Karayipler'de ölümcül saldırı düzenledi. Bu tekne, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yapıyordu ve uluslararası sularda vuruldu. Saldırıda, Amerikan güçleri herhangi bir zarar görmedi ancak teknede bulunan 3 erkek uyuşturucu teröristi öldürüldü. Vatanımızı tehdit eden tüm uyuşturucu teröristlerine sesleniyorum: Hayatta kalmak istiyorsanız uyuşturucu kaçakçılığını bırakın. Ölümcül uyuşturucu kaçakçılığına devam ederseniz sizi öldüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hegseth sosyal medya hesabından yayınladığı 20 saniyelik görüntüde, Karayipler'de ilerleyen bir teknenin vurulduğu anları içeren 20 saniyelik görüntü paylaştı. - WASHINGTON

