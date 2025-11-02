Haberler

ABD Ordusundan Karayipler'de Uyuşturucu Kaçakçılarına Hava Saldırısı

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir gemiye düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Savunma Bakanı, bu tür operasyonların uyuşturucu kaçakçılığına karşı devam edeceğini vurguladı.

ABD ordusunun Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir gemiye düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD, denizaşırı operasyonlarını genişleterek uyuşturucu kaçakçılığına karşı kararlı olduğunu göstermeye devam ediyor. ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir gemiyi hedef aldı. Düzenlenen hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaptığı açıklamada, "Bugün, Başkan Trump'ın talimatıyla, Savaş Bakanlığı Karayipler'de Tanımlanmış Bir Terör Örgütü (DTO) tarafından işletilen başka bir uyuşturucu kaçakçılığı yapan gemiye ölümcül bir saldırı düzenledi. Bu gemi, diğer tüm gemiler gibi istihbaratımızca yasadışı uyuşturucu kaçakçılığıyla uğraştığı, bilinen bir kaçakçılık rotası boyunca seyrettiği ve uyuşturucu taşıdığı biliniyordu. Saldırı sırasında gemide 3 erkek kaçakçı vardı. Saldırı uluslararası sularda gerçekleştirildi. Üç terörist öldürüldü ve bu saldırıda hiçbir ABD gücü zarar görmedi" dedi.

Kaçakçıların ABD'de insanları zehirlediğini vurgulayan ABD'li Bakan Hegseth, "Başarılı olamayacaklar. Bakanlık onlara tam olarak El-Kaide'ye davrandığımız şekilde muamele edecek. Onları izlemeye, takip etmeye, peşlerine düşmeye ve öldürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD, son haftalarda Karayipler'de ve Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere saldırı düzenlemiş, düzenlenen 15'ten fazla ABD saldırısında en az 65 kişi ölmüştü. - WASHINGTON

