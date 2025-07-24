ABD Ordusuna Ait Osprey Uçağı Japonya'da Acil İniş Yaptı

ABD ordusuna ait Osprey tipi bir nakliye uçağı, Japonya'da Hanamaki Havaalanı'na acil iniş yaptı.

Japonya'da konuşlu ABD ordusuna ait Osprey tipi nakliye uçağı, yerel saatle 09.50'de Iwate eyaletindeki Hanamaki Havaalanı'na acil iniş yaptı. Havaalanı yönetiminden edinilen bilgilere göre uçak, inişten kısa bir süre önce mekanik arıza bildirdi. Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir soruna rastlanmadı. Acil iniş nedeniyle yaralanan kimse olmadığı ve sivil uçak trafiğinde de aksama yaşanmadığı belirtildi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, Osprey tipi uçağın acil iniş yaptıktan sonra pistte ilerlediği görüldü. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Bir Osprey daha acil iniş yapmıştı

ABD ordusuna ait Osprey tipi bir nakliye uçağı 18 Temmuz'da Japonya'nın Akita eyaletindeki Odate-Noshiro Havaalanı'na güvenlik kontrolü gerekçesiyle acil iniş yapmıştı. Uçağın acil iniş öncesinde havaalanına bildirimde bulunmadığı açıklanmıştı. Mart ayında da Osprey tipi 2 uçak, Japonya'nın Matsumoto Havaalanı'na art arda acil iniş yapmıştı.

Kazalarla gündemde

Öte yandan Japonya'da 29 Kasım 2023'te ABD'ye ait V-22 Osprey askeri uçağının Yakuşima Adası açıklarındaki sulara düşmesi sonucu 8 mürettebat üyesinden kurtulan olmamıştı. Kazanın ardından V-22 Osprey askeri uçaklarını kullanan Japonya kendi filosunu geçici olarak yere çekmiş, ABD'den de Japonya topraklarındaki aynı tip uçakları yere indirmesini istemişti.

Ağustos 2023'te ise yine ABD'ye ait Osprey askeri uçağı askeri tatbikat sırasında Avustralya kıyılarında düşmüş, 3 deniz piyadesi hayatını kaybetmişti. - TOKYO