ABD Ordusu Yemen'de Hava Saldırısı Düzenledi: 8 Ölü

ABD ordusunun Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyindeki Bani el-Harith bölgesinde bulunan 3 evi vurması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD ordusu, bir kez daha Yemen'i hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilere bağlı medya kuruluşu Al Masirah TV'de yer alan haberlere göre, başkent Sana'nın kuzeyindeki Bani el-Harith bölgesine ABD ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendi. 3 evin vurulduğu saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Trump Husilere saldırı talimatı vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'in farklı bölgelerindeki Husi hedeflerine hava saldırıları gerçekleştirmeye başlamıştı. Misilleme olarak ABD gemilerini ve dronlarını hedef alan Husiler ise ayrıca İsrail'e yönelik füze saldırılarını sürdürmüştü. - SANA