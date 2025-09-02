ABD Ordusu, Venezuela'dan Uyuşturucu Taşıyan Tekneye Saldırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ordusunun Karayipler'de Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenlediğini açıkladı. ABD, uyuşturucu kartellerine karşı sert önlemler almayı sürdürüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ordusunun Karayipler'de Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurduğunu açıkladı.

ABD, uyuşturucu kartellerine yönelik sert adımlar atmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ordusunun Karayipler'de Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurduğunu açıkladı. Rubio, "ABD Başkanı Donald Trump'ın az önce duyurduğu üzere, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve terörist örgüt olarak tanımlanan bir uyuşturucu karteli tarafından kullanılan uyuşturucu taşıyan bir tekneye Karayipler'in güneyinde ölümcül bir saldırı düzenledi" dedi.

ABD, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubu göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığı yapan "Cartel de los Soles" adlı kartelin liderliğini yaptığını öne süren ABD, Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükseltmişti. ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz'da Cartel de los Soles'i, 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' listesine almıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Elektrik kesintileri artık e-Devlet üzerinden ihbar edilebilecek

e-Devlet'ten bomba bir uygulama daha! Bugün hizmete başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde 1 dakikalık felaket! Mourinho'nun Fener'e istediği yıldıza büyük şok

Fener'e istediği yıldız 1 dakikada kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.