ABD Ordusu Pasifik Okyanusu'nda Uyuşturucu Kaçakçılarına Saldırdı: 5 Ölü

ABD ordusunun Pasifik Okyanusu'ndaki iki ayrı saldırısında toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırıların uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla yapıldığını açıkladı.

ABD ordusunun Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye daha gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Pasifik'te art arda düzenlediği iki saldırıda toplam 5 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Güney Amerika'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle gerçekleştirdiği saldırılar sürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Pasifik Okyanusu'ndaki bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Hegseth, "Ölen teröristler, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığıyla uğraşıyorlardı. İstihbaratımız, teknenin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılıkta kullanıldığını, bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiğini ve uyuşturucu taşıdığını biliyordu. Uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı sırasında gemide 3 erkek narko-terörist bulunuyordu. 3 terörist de öldürüldü. Saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Bu saldırılar her gün devam edecek. Bunlar sıradan uyuşturucu kaçakçıları değil, şehirlerimize ölüm ve yıkım getiren narko-teröristler. Bu terörist örgüt olarak tanımlanmış grup, yarımküremizin 'El Kaidesi' ve adaletten kaçamayacaklar. ABD halkına yönelik tehdit ortadan kalkana kadar onları bulup öldüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Pasifik Okyanusu'ndaki ilk saldırıda 2 kişi öldürüldü

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye düzenlediği ilk saldırıda ise 2 kişinin öldürüldüğü bilgisini paylaştı. Böylece ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda art arda düzenlediği iki saldırıda toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Karayipler'deki saldırılarında 32 kişi ölmüştü

ABD ordusunun Karayipler'de uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlediği en az 7 saldırıda 32 kişi hayatını kaybetmişti. ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki saldırılarıyla birlikte uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarında toplam 37 kişi yaşamını yitirdi. - WASHINGTON

