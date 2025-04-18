ABD'nin Yemen'de Husilere Yönelik Saldırısında Ölü Sayısı 58'e Yükseldi

ABD ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e, yaralı sayısı 126'ya yükseldi.

ABD ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Ras İsa yakıt limanına dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Husilere bağlı medya kuruluşu Al Masirah TV'nin haberine göre, Hudeyde şehrindeki limanı hedef alan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e, yaralı sayısı 126'ya yükseldi. Saldırının Husilerin 15 Mart'ta saldırılara başlamasından bu yana ABD'nin gerçekleştirdiği "en ölümcül saldırılardan biri" olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının Husilerin yakıt kaynağının kesilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtilmişti. İthalatın yaklaşık yüzde 70'i, insani yardımlarının ise yüzde 80'i Ras İsa, Hudeyde ve Salif limanları üzerinden ülkeye giriş yapıyor.

Bölgedeki gerilim

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze'ye saldırılara tepki olarak Kasım 2023'ten bu yana bölgedeki İsrail bağlantılı gemileri insansız hava aracı ve füzelerle hedef almıştı. İki aylık ateşkes sırasında saldırıları durduran Husiler, bu kez Gazze'ye insani yardıma izin verilmediği takdirde İsrail bağlantılı gemilere saldırılara devam edeceğini açıklamış, ABD ordusu 15 Mart'ta Husilere askeri operasyon başlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Husiler saldırılara son vermediği sürece ABD'nin de saldırılarını durdurmayacağını ifade etmişti. ABD'nin Yemen'e saldırılarının başlamasından bu yana 79 kişi yaşamını yitirdi. - EL HUDEYDE