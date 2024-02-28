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ABD'nin Texas Eyaletinde Devam Eden Yangınlarda 370 Bin Dönüm Alan Kül Oldu

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ABD'nin Texas eyaletinin 5 farklı noktasında devam eden yangınlarda şu ana kadar 370 bin dönümlük alan küle dönerken, acil durum ilan edildi. Smokehouse Creek yangınına müdahale için Greenville şehrinden yola çıkan bir itfaiye ekibi, görüş mesafesinin düştüğü yolda alevlerin arasında kaldı. Texas Valisi Greg Abbott, eyalet genelindeki orman yangınlarıyla mücadele için acil durum ilan edildiğini açıkladı.

ABD'nin Texas eyaletinin 5 farklı noktasında devam eden yangınlarda şu ana kadar 370 bin dönümlük alan küle dönerken, acil durum ilan edildi. Smokehouse Creek yangınına müdahale için Greenville şehrinden yola çıkan bir itfaiye ekibi, görüş mesafesinin düştüğü yolda alevlerin arasında kaldı.

ABD'nin Texas eyaletinin kuzeyindeki Panhandle bölgesinde 26 Şubat'ta başlayan orman yangınları, sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor. Teksas A&M Orman Servisine göre 5 farklı noktadaki yangınlarda şu ana kadar 370 bin dönümden fazla alan kül oldu, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. En az 300 bin dönümlük alanı küle çeviren Smokehouse Creek yangınının eyalet tarihinin en büyük beşinci orman yangını olduğu belirtildi. Hızla yayılan Smokehouse Creek yangını Stinnett şehrindeki bir çiftliğe doğru yaklaşırken, çok sayıda sığır bölgeden tahliye edildi. Yangınlar Amarillo şehrinden geçen bir uçaktaki yolcunun cep telefonu kamerasına da yansıdı. Greenville şehrinden Canadian ve Wheeler yakınlarındaki yangınlarla mücadele için görevlendirilen itfaiyeciler ise alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekibi, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda güçlükle ilerleyebildi.

Nükleer silah üretimi yapan savunma şirketi Pantex'in Texas'taki fabrikasında da tüm faaliyetler durduruldu. Texas Valisi Greg Abbott, eyalet genelindeki orman yangınlarıyla mücadele için acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Yangın Oklahoma'ya sıçradı

Oklahoma Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Keli Cain, Texas'taki orman yangınlarının Oklahoma'ya yayıldığını aktardı. Cain, Roger Mills ve Ellis bölgeleri için tahliye emri yayımlandığını belirtti. - TEXAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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