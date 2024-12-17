Üye Girişi
Haberler
Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı
"Türklerin bin yıllık hayalini Erdoğan başardı"
Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
Operasyon öncesi teröristbaşından, "Bize dokunmayın" açıklaması
Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Colani, Suriye'ye giren İsrail için kırmızı çizgisini duyurdu
Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti
Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, yıllar öncesine gitti

ABD'nin Suriye'deki DEAŞ Hedeflerine Hava Saldırıları

ABD'nin Suriye'deki DEAŞ Hedeflerine Hava Saldırıları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarında 12 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Saldırılar, DEAŞ'ın yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla düzenlendi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'deki DEAŞ hedeflerine yönelik hassas hava saldırıları gerçekleştirildiğini ve 12 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki DEAŞ hedeflerine yönelik hassas hava saldırıları gerçekleştirildiğini açıkladı. Daha önceden Esad rejimi ve Rusya'nın kontrolünde olan bölgeleri hedef alan saldırılarda 12 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi. Saldırıların DEAŞ'ın Suriye'de yeniden yapılanmasını önlemeyi ve DEAŞ üzerindeki baskıyı sürdürmeyi amaçladığı kaydedilirken, ilk belirlemelere göre sivil kayıp yaşanmadığı aktarıldı. CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla ise, saldırılarla ilgili olarak "Bölgedeki müttefikler ve ortaklarla birlikte çalışan CENTCOM, DEAŞ'ın yeniden yapılanmasına ve Suriye'deki mevcut durumdan yararlanmasına izin vermeyecek" açıklamasında bulundu. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
img

Dev maça saatler kala yıldız futbolcuyu sildi
img

"Türklerin bin yıllık hayalini Erdoğan başardı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
Kazananı son dakika golü belirledi
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var
Gitmek istemeyen Suriyeliler ne olacak?
İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
İsrail, Suriye'yi vurdu! Saldırının şiddetiyle deprem oldu
Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 17 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17 Aralık Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 17 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? 17 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 17 Aralık Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 17 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 17 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 17 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 17 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Trump Türkiye hakkında ne dedi? Galatasaray Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Trabzonspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.