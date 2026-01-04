ABD'nin Maduro operasyonuna dünya çapında tepki

ABD ordusunun dün Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalamasının ardından Arjantin, İngiltere ve Yunanistan'da protestolar düzenlendi.

ABD ordusunun dün Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ülkeden çıkarması, dünya gündeminde bomba etkisine neden oldu. Maduro ve eşinin Brooklyn'deki New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi'ne sevk edilmesinin ardından ABD'nin eylemlerini kınayan çok sayıda kişi Arjantin, İngiltere ve Yunanistan'da sokaklara döküldü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösteren kalabalık, ABD aleyhinde sloganlar attı. Ben Woodward adlı gösterici, "Bu açıkça emperyalist bir saldırganlıktır. Eğer bu ülkeyi kontrol edemezlerse, yaptırımlar, tehditler ve sonunda bombalar ve adam kaçırmalarla zorbalık yaparlar. Venezuela'da gördüğümüz şey tam olarak budur" dedi.

"ABD'nin Venezuela'yı bombalama eylemi bir devlet terörizmidir"

Londra'daki protestoya katılan Reagan Gray ise, "ABD'nin Venezuela'yı bombalama eylemi bir devlet terörizmidir. Bu, emperyalist devlet terörizmidir. Bu eylem, onların başından beri hedefledikleri şeyi gerçekleştirmek için yani demokratik yollarla seçilmiş bir yönetimin devrilmesi için yapıldı. Böylece ABD, Venezuela altınına, Venezuela petrolüne ve kaynaklarına el koyabilecekti" şeklinde konuştu.

"Venezuela'nın maden zenginliklerini sömürmek istiyorlar"

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki protesto gösterisinde ise "Latin Amerika'da ABD hegemonyasını tamamlama planı hayata geçiriliyor" vurgusu yapıldı. Protestoya katılan Yannis Simopoulos, "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmeyi amaçladıklarını iddia etseler de niyetleri açık. Başkan Trump'ın bizzat kendisinin de söylediği gibi, Venezuela'nın maden zenginliklerini sömürmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. - LONDRA