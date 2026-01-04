Haberler

ABD'nin Maduro operasyonuna dünya çapında tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusunun Venezüla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalamasının ardından, Arjantin, İngiltere ve Yunanistan'da geniş çaplı protestolar düzenlendi. Göstericiler, ABD'nin eylemlerini emperyalist saldırganlık olarak nitelendirerek kınadı.

ABD ordusunun dün Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalamasının ardından Arjantin, İngiltere ve Yunanistan'da protestolar düzenlendi.

ABD ordusunun dün Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ülkeden çıkarması, dünya gündeminde bomba etkisine neden oldu. Maduro ve eşinin Brooklyn'deki New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi'ne sevk edilmesinin ardından ABD'nin eylemlerini kınayan çok sayıda kişi Arjantin, İngiltere ve Yunanistan'da sokaklara döküldü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösteren kalabalık, ABD aleyhinde sloganlar attı. Ben Woodward adlı gösterici, "Bu açıkça emperyalist bir saldırganlıktır. Eğer bu ülkeyi kontrol edemezlerse, yaptırımlar, tehditler ve sonunda bombalar ve adam kaçırmalarla zorbalık yaparlar. Venezuela'da gördüğümüz şey tam olarak budur" dedi.

"ABD'nin Venezuela'yı bombalama eylemi bir devlet terörizmidir"

Londra'daki protestoya katılan Reagan Gray ise, "ABD'nin Venezuela'yı bombalama eylemi bir devlet terörizmidir. Bu, emperyalist devlet terörizmidir. Bu eylem, onların başından beri hedefledikleri şeyi gerçekleştirmek için yani demokratik yollarla seçilmiş bir yönetimin devrilmesi için yapıldı. Böylece ABD, Venezuela altınına, Venezuela petrolüne ve kaynaklarına el koyabilecekti" şeklinde konuştu.

"Venezuela'nın maden zenginliklerini sömürmek istiyorlar"

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki protesto gösterisinde ise "Latin Amerika'da ABD hegemonyasını tamamlama planı hayata geçiriliyor" vurgusu yapıldı. Protestoya katılan Yannis Simopoulos, "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmeyi amaçladıklarını iddia etseler de niyetleri açık. Başkan Trump'ın bizzat kendisinin de söylediği gibi, Venezuela'nın maden zenginliklerini sömürmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
Alperen Şengün 53 saniyede kabusu yaşadı

53 saniyede kabusu yaşadı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor