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ABD'nin Kuzeybatısını Vuran Bomba Siklonu 1 Can Aldı

ABD'nin Kuzeybatısını Vuran Bomba Siklonu 1 Can Aldı
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ABD'nin kuzeybatısında etkili olan 'bomba siklonu' nedeniyle şiddetli fırtına ve yağışlar yaşanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Çeşitli eyaletlerde binlerce ev elektriksiz kaldı.

ABD'nin kuzeybatısını vuran "bomba siklonu" nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin kuzeybatısında etkili olan "bomba siklonu" şiddetli fırtına ve yağışa yol açtı. Washington eyaletinde ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, 600 bin ev elektriksiz kaldı. Lynnwood şehrinde büyük bir ağacın evsizlerin kampına düşmesi sonucu 1 kadın hayatını kaybetti.

Pasifik kıyısında yer alan Oregon eyaletinde 3 bin fazla ev, batıdaki California'da ise 15 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Son yıllarda ülkenin kuzeybatısını vuran en güçlü siklonun cuma gününe kadar etkisini süreceği uyarısında bulunuldu. ???????

Halk arasında "bomba siklonu" olarak adlandırılan meteoroloji olayı, soğuk hava kütlesinin sıcak bir hava kütlesiyle çarpışması durumunda meydana geliyor. Orta enlemlerde görülen en şiddetli kış fırtınaları olan bomba siklonları, hava basıncında hızlı bir düşüşe neden oluyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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