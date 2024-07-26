ABD'nin California Eyaletindeki Orman Yangını 145 Bin Dönüme Yayıldı

ABD'nin California eyaletinin en büyük orman yangını, 145 bin 172 dönümlük alana yayıldı. Alevlerle mücadele sürüyor.

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. California eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de çarşamba günü çıkan "Park" yangını hızla büyüdü. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) tarafından yapılan açıklamaya göre ilk 12 saatte 4 bin dönüme yayılan yangın, şu ana kadar 145 bin 172 dönümlük alanı küle çevirdi. Butte ve Tehama County'de en az 4 bin kişi evlerinden tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yüksek sıcaklık, dik ve engebeli arazi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü belirtildi. Park yangını, 5 Temmuz'da güneydeki Santa Barbara yakınlarında çıkan Lake yangınını geride bırakarak şu anda eyaletin en büyük ormanına dönüştü.

Öte yandan Butte County Savcılığından dün yapılan açıklamada, Park yangınını çıkarmakla suçlanan 42 yaşındaki bir adamın tutuklandığı duyurulmuştu.

ABD'deki en büyük orman yangını ise kadar 280 bin dönümden fazla alanda Oregon eyaletinde devam ediyor. - CALİFORNİA