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ABD'nin California Eyaletinde Büyük Orman Yangınları

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ABD'nin California eyaletinde hızla büyüyen üç orman yangını bir haftadan kısa bir sürede 100 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi. Onlarca ev yanarken, alevlerle mücadele devam ediyor.

ABD'nin California eyaletinde hızla büyüyen üç orman yangını bir haftadan kısa bir sürede 100 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi. Onlarca ev yanarken, alevlerle mücadele devam ediyor.

ABD'nin California eyaletinde son 1 haftada çıkan üç büyük orman yangınına müdahale sürüyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre Los Angeles şehir merkezinin doğusundaki Angeles Ulusal Ormanı'nda 8 Eylül'de başlayan "Bridge" yangını, hızla Los Angeles ve San Bernardino County'e yayıldı. Kontrolden çıkan yangın, Mountain High Kayak Merkezi'ni de sardı. Mount Baldy ve Wrightwood köylerinde en az 33 ev alevlere teslim olurken, 2 bin 500 yapının ise tehdit altında olduğu belirtildi. Yangın şu ana kadar 49 bin 8 dönümlük alanı küle çevirdi.

Eyalette 5 Eylül'de çıkan "Line" yangını ise 34 bin 729 dönümlük alana yayıldı. Yangının şu ana kadar yalnızca yüzde 14'ü kontrol altına alınabildi. Giderek yayılan alevlerin evler ve iş yerleri dahil olmak üzere 65 bin 600'den fazla yapı için risk oluşturduğu belirtildi. San Bernardino polisi, yangını çıkardığı şüphesiyle 34 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı.

Orange County'de 9 Eylül'de çıkan ve Riverside County'ye yayılan "Airport" yangınına da müdahale sürüyor. Şu ana kadar 22 bin 376 dönümlük alanı küle çeviren alevlerin 10 bin 500 yapıyı tehdit ettiği, 5 itfaiyeci ile 2 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Çalışmalara 51 yangın söndürme helikopteri, 2 Ulusal Muhafız C-130 uçağı da dahil olmak üzere 9 uçak, 520 itfaiye aracı, 75 buldozer ve 141 su tankeri destek veriyor. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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