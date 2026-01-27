Haberler

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri: "İran'da 6 bin 126 kişi öldü"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkezli İnsan Hakları Aktivistleri, İran'daki protesto baskısında 6 bin 126 kişinin öldüğünü ve 41 bin 800 kişinin ise tutuklandığını duyurdu.

ABD Merkezli İnsan Hakları Aktivistleri, İran'daki protesto baskısında 6 bin 126 kişinin öldüğünü ve 41 bin 800 kişinin ise tutuklandığını duyurdu.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde can kaybı arttı. ABD Merkezli İnsan Hakları Aktivistleri, İran'daki protesto baskısında 6 bin 126 kişinin öldüğünü ve 41 bin 800 kişinin ise tutuklandığını duyurdu. Açıklamada hayatını kaybedenler arasında en az 5 bin 777 protestocu, 214 güvenlik gücü, 86 çocuk ve gösteri yapmayan 49 sivilin bulunduğunu aktarıldı.

İran'da ilk resmi ölü sayısı "3 bin 117" olarak açıklanmıştı

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı, ülke genelinde hayat pahalılığı ile başlayan son olaylara ilişkin ilk resmi ölü sayısını 22 Ocak'ta açıklamıştı. Açıklamada, son olaylarda toplam 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerin 2 bin 427'sinin "şehit" olarak adlandırıldığı kaydedildi. Geriye kalan 690 kişinin de terörist, silahlı isyancı ya da dosyasının incelemede olduğu ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi

Ülkeyi karıştıran adam görevden alındı! Kısa sürede emekli edilecek
Spor giyiminin dev markası el değiştirdi

Sektörü altüst eden gelişme! Spor giyiminin dev markası el değiştirdi
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor

Felaketi yaşıyorlar! Ölü sayısı katlanarak artıyor
Elon Musk: WhatsApp güvenli değil, X sohbeti kullanın

Elon Musk'tan gündem yaratacak WhatsApp açıklaması