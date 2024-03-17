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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Gazze'ye Havadan Yardım Operasyonu Gerçekleştirdi

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 13'üncü havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği bildirildi. Operasyon kapsamında Gazze'ye 28 binden fazla hazır gıda ve 34 bin 500 adet 5 litrelik su şişesi indirildiği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 13'üncü havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği bildirildi.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımlar havadan indirilmeye devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 13'üncü havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği bildirilerek, "ABD Merkez Komutanlığı, devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 17 Mart 2024 tarihinde saat 12.06'da (Gazze saatiyle) Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirme operasyonu gerçekleştirdi" denildi.

Açıklamada, Gazze'ye 28 binden fazla hazır gıda ve 34 bin 500 adet 5 litrelik su şişesi indirildiği belirtilerek, ABD ve diğer ülkelerle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonların insani acıları hafifletmeye yönelik olduğu ve söz konusu yardımların devam edeceği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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