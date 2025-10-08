ABD-Meksika Sınırında Yasa Dışı Geçişler Tarihin En Düşük Seviyesinde

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana ABD-Meksika arasındaki yasa dışı sınır geçişlerinin 1970 yılından bu yana en düşük seviyeye ulaştığı açıklandı.

ABD ile Meksika arasındaki yasa dışı sınır geçişleri son 50 yılın en düşük seviyesine ulaştı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre, ABD sınır güvenlik güçleri eski ABD Başkanı Joe Biden'ın görev zamanını kapsayan 2025 mali yılında ülkenin güney sınırını geçmeye çalışan 238 bin yasa dışı göçmeni durdurdu. Yetkililerin ilk incelemelerine göre güvenlik güçlerinin Ekim 2024 ile Eylül 2025 arasında gerçekleştirdiği gözaltıların yarısından fazlası Biden döneminde kaydedildi. ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Biden'ın görev süresi boyunca 11 milyon sınır vakası yaşandığı belirtildi. Raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevde bulunduğu 8 ay içinde ise her ay 9 binden az yasa dışı geçiş yaşandığı belirtildi. ABD basını, söz konusu müdahale sayısının 202 bin kişinin gözaltına alındığı 1970 yılından bu yana en düşük sayı olduğunu kaydetti.

Beyaz Saray: "İhtiyacımız olan yeni bir başkanmış"

Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson yaptığı açıklamada, Trump'ın ABD sınırlarını daha güvenli hale getirme sözünün arkasında durduğunu aktardı. Jackson, "Sonuç olarak ABD'liler artık daha güvende. Yabancı suçlular ve tehlikeli uyuşturucular artık sınırlarımızdan akın etmiyor. Sınırları güvence altına almanın imkansız olduğunu ya da bunun için yeni bir poliçe gerektiğini iddia eden Demokratlar için de, görünen o ki ihtiyacımız olan tek şey sadece yeni bir başkanmış" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği Ocak ayından bu yana sınırlarda daha fazla güvenlik gücü personeli konuşlandırmak gibi göçmenlik ve sınır güvenliği ile ilgili birçok kararname imzaladı. ABD Başkanı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) yetkilerini genişleterek ABD sınırları içindeki yasa dışı göçmenlerin tutuklanmasını daha da kolaylaştırırken, sığınma başvurularını da sonlandırdı. Trump, doğuştan gelen vatandaşlık hakkının da kaldırılmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Trump ayrıca, görev süresi boyunca ülkedeki milyonlarca yasa dışı göçmeni sınır dışı edeceğine ilişkin söz vermişti. Geçtiğimiz aylarda Trump yönetimi Los Angeles ve Chicago gibi büyük şehirlerde göçmenlik karşıtı baskınlar gerçekleştirmişti. Söz konusu baskınlar kamuoyunun sert tepkisine neden olmuştu. - WASHINGTON