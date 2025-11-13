Haberler

ABD Kongre Üyesi Luna'dan Bosna Savaşı'na ilişkin inceleme

Güncelleme:
ABD Kongresi Üyesi Anna Paulina Luna, Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'da sivillere ateş eden ABD vatandaşlarının araştırılması için inceleme başlatıldığını duyurdu. Bu gelişme, Milano Savcılığı tarafından başlatılan benzer bir soruşturmanın ardından geldi. Luna, 'insan avına' katılanların bulunarak yargılanması gerektiğini vurguladı.

ABD Kongresi Üyesi Anna Paulina Luna, Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'ya gelerek para karşılığında sivillere ateş eden suçluların ABD'de de araştırılması için inceleme başlattığını açıkladı.

İtalya'da Milano Savcılığı'nın 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında kuşatma altındaki Saraybosna'ya giderek burada Sırp güçlerine yüklü miktarlarda para ödeyen ve "eğlence amaçlı olarak" keskin nişancı tüfeğiyle Saraybosnalı sivillere ateş eden İtalyan vatandaşları konusunda soruşturma başlatması, ABD'ye de örnek oldu.

İtalya'da başlatılan soruşturmanın dünya basınına yansımasının ardından duruma tepki gösteren ABD Kongre Üyesi Anna Paulina Luna, "insan avına" dahil olan ABD vatandaşlarının da bulunması için inceleme başlattığını açıkladı.

Konuya ilişkin olarak ABD basınında yayımlanan bir haberi paylaşan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlattığını belirterek, "Bu hususta Bosna Hersek Konsolosluğu ve İtalya Büyükelçiliği ile iletişim halindeyim. Sivilleri ve daha da kötüsü çocuklar vurmak için para ödemek, ülkemizin asla kabul edemeyeceği ve müsamaha göstermeyeceği seviyede bir kötülüktür" dedi.

Luna, "Hem İtalyan hem de Bosna Hersek hükümetleri, bu olayla bağlantılı olabilecek ABD vatandaşları hakkında sahip oldukları tüm bilgileri paylaşacaktır. Eğer bu suça karışmış herhangi bir Amerikalı varsa, hak ettiği şekilde yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Milano Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yer alan bilgilerde, Saraybosna'daki "insan avına" katılan yabancılar arasında İtalyanların yanı sıra ABD'liler, Kanadalılar ve Rusların da yer aldığı belirtilmişti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaklaşık dört yıl süren kuşatma sırasında bin 601'i çocuk toplam 11 bin 541 kişi hayatını kaybetmişti. Kuşatma sırasında onlarca çocuk keskin nişancı ateşiyle öldürülmüş, çocukların en sık hedef alındığı yerler ise oyun parkları olmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
