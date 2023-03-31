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ABD-Kanada sınırına yakın bölgede 6 ceset bulundu

ABD-Kanada sınırına yakın bölgede 6 ceset bulundu

3. Sayfa Haberleri

Kanada sınırına yakın St. Lawrence Nehri'nde yasadışı yollardan ABD'ye girmeye çalıştıkları düşünülen 6 kişi ölü olarak bulundu.

ABD- Kanada sınırına yakın St. Lawrence Nehri'nde yasadışı yollardan ABD'ye girmeye çalıştıkları düşünülen 6 kişi ölü olarak bulundu.

ABD- Kanada sınırına yakın St. Lawrence Nehri'nde yasadışı yollardan ABD'ye girmeye çalıştıkları düşünülen 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Resmi olarak tanımlanamayan cesetler, Quebec, Ontario ve New York eyaletini kapsayan bölgede bulundu. Bölge polisi, Kanada Sahil Güvenliği ile yapılan hava araması sırasında bataklık bir bölgede bulunan cesetler hakkında bilgi verdi. Cesetlerden birinin Kanada pasaportuna sahip Romen bir çocuğa ait olduğu, yine aynı aileden Kanada pasaportu bulunan çocuğun ise kayıp olarak arandığı bildirildi.

Akwesasne Polis Şefi Yardımcısı Lee-Ann O'Brien, "Ölenlerin Kanada'dan ABD'ye yasadışı şekilde giriş yapmaya çalıştığına inanılıyor" dedi. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Kanada 3. Sayfa Haberler

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