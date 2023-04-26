ABD: 'Kabil Havalimanı saldırılarının organizatörü olan DEAŞ mensubu öldürüldü'

ABD, 2021 yılının Ağustos ayında Kabil Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda 170 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların organizatörü olduğu belirtilen terör örgütü DEAŞ'ın Horasan kolu liderlerinden birinin Taliban tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

ABD, 2021 yılının Ağustos ayında Kabil Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda 170 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların organizatörü olduğu belirtilen terör örgütü DEAŞ'ın Horasan kolu liderlerinden birinin Taliban tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, Afganistan'da Kabil Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda düzenlenen ve 13'ü ABD askeri olmak üzere 170 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların planlayıcısı olduğu belirtilen terör örgütü DEAŞ'ın Horasan kolunun

üst düzey liderlerinden birinin Taliban'ın gerçekleştirdiği bir operasyonda öldürüldüğünü bildirdi. Kirby, ABD'nin Taliban'a ister El Kaide ister DEAŞ olsun, teröristlere güvenli bölge sağlamamalarının kendi sorumlulukları olduğunu açıkça belirttiğini vurguladı. Kirby ayrıca, nerede olurlarsa olsun ABD vatandaşlarının terör tehditlerinden korunması için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Söz konusu operasyonun ne zaman ve nerede gerçekleştirildiğine dair detay verilmedi. 26 Ağustos 2021'de Kabil Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı önünde ABD askerlerinin Afganistan'dan çekildiği dönemde ülkeyi terk etme umuduyla bekleyen kalabalığa yönelik iki saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıları DEAŞ'ın Horasan kolu üstlenmişti. - KABİL