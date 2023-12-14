Üye Girişi
Haberler

ABD, İsrail'e M16 Tüfek Satışını Erteledi

Güncelleme:
Abone Ol

ABD basınında yer alan haberlere göre, Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşimci şiddeti nedeniyle ABD, İsrail'e 20 binden fazla M16 tipi tüfeğin satışını erteledi. Anlaşmanın askıya alınmasının sebebi, İsrail hükümetinin aşırı sağcı yerleşimcilere karşı harekete geçmemesine ilişkin endişelerdir.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrail'e 20 binden fazla M16 tipi tüfeğin satışını ertelediği iddia edildi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, ABD'nin Yahudi yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrail'e 20 binden fazla M16 tipi tüfeğin satışını ertelediği iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu tüfek satışına dair anlaşmanın askıya alındığı ve Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmaya devam eden aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilere karşı İsrail hükümetinin harekete geçmemesine ilişkin endişeler nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu anlaşmayı bir kez daha incelemeye göndereceği ifade edildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından söz konusu tüfekleri sipariş etmiş, ancak Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in satın alınan tüfekleri sivillere dağıtacağı yönünde endişeler vardı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Batı Şeria İsrail İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Şırnak'ta Kuran-ı Kerim yırtan kim, adı ne? 14 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Gemlik'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Gemlik'te kaç şiddetinde deprem oldu? Marmara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Marmara'da kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! Az önce deprem nerede oldu? 14 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title