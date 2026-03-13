ABD ordusu: "B-2 bombardıman uçakları İran'a yönelik saldırılar için havalandı"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik hava saldırıları kapsamında B-2 tipi hayalet bombardıman uçaklarının havalandığını açıkladı.

ABD, İsrail ile ortak şekilde İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. CENTCOM, ABD ordusuna ait B-2 tipi hayalet bombardıman uçaklarının İran'daki hedeflere yönelik saldırılar için havalandığını bildirdi. Açıklamada, "B-2 uçakları, Destansı Öfke Operasyonu kapsamında bir görev için havalandı. Operasyonun amacı, yalnızca İran rejiminin mevcut tehdidini ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda gelecekte yeniden yapılanma kapasitesini de engellemek" ifadeleri kullanıldı. CENTCOM açıklamasında havalanan bombardıman uçaklarına ait görüntüler yer aldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı