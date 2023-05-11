ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Reuben Brigety, Güney Afrika'yı Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya silah sağlamakla suçladı.

ABD, Güney Afrika'yı Rusya'ya silah sağlamakla suçladı. ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Reuben Brigety Güney Afrika basınına yaptığı açıklamada, Güney Afrika'yı Ukrayna'daki savaşta tarafsızlığını ilan etmesine rağmen Rusya'ya silah sağlamakla suçladı. Brigety, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Güney Afrika'nın tarafsız duruşu hakkında endişeleri olduğunu belirterek, geçtiğimiz sene 6-8 Aralık tarihlerinde Simon's Town Deniz Üssü'ne yanaşan bir kargo gemisine Rusya'ya dönerken silah ve mühimmat yüklediğinden "emin" olduğunu belirtti. Brigety, "Rusların silahlanması son derece ciddi ve bu sorunun çözüleceğini düşünmüyoruz" dedi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ise, Brigety'nin iddialarının araştırıldığını açıkladı. Ramaphosa'nun sözcüsü ise, Güney Afrika hükümetinin emekli bir yargıç tarafından yönetilen bağımsız bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Güney Afrika daha önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayan BM oylamasında çekimser kalmış, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda ABD ve Avrupa'ya katılmayı reddetmişti. - CAPE TOWN