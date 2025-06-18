ABD, Doğu Akdeniz'e Bir Uçak Gemisi Daha Gönderiyor

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Donanması'na bağlı uçak gemisinin, Doğu Akdeniz'de İsrail yakın noktaya konuşlandırılacağı aktarıldı. Uçak gemisinin bölgeye gönderilmesi ile Orta Doğu'ya yakın konuşlandırılmış olan ABD uçak gemilerinin sayısı 3'e çıkacak.

ABD, Orta Doğu'da devam eden gerilim ardından bölgeye bir uçak gemisi daha gönderecek. ABD basınının adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD Donanması'na bağlı USS Gerald R. Ford uçak gemisinin gelecek hafta Avrupa'ya konuşlandırılmasının planlandığı ancak İran-İsrail çatışmaları nedeniyle geminin Doğu Akdeniz'de İsrail yakın bir noktaya konuşlandırılacağı aktarıldı.

USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması ile Orta Doğu'ya yakın bölgeye konuşlandırılmış olan ABD uçak gemilerinin sayısı 3'e çıkacak. Uçak gemisinin, bölgede mevcut görevine devam eden USS Carl Vinson uçak gemisi ve USS Carl Vinson'ın görevini devralacak olan USS Nimitz ile bir süre birlikte görev yapması bekleniyor.

"Söyleyebileceklerimin çoğunu gizli tutacağım"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise İran-İsrail arasındaki çatışmalara ABD'nin müdahalesine ilişkin konuştu. ABD Senatosu'ndaki bir komite oturumunda konuşan Hegseth, Demokrat Senatör Jeanne Shaheen'in İran'da askeri operasyon düzenlenip düzenlenmeyeceğine dair sorusuna net bir yanıt vermedi. Hegseth, "Söyleyebileceklerimin çoğunu gizli tutacağım" diyerek değerlendirme yapmaktan kaçındı. Bakan Hegseth, ayrıca ABD askerlerinin yurtdışındaki güvenliğini sağlamak amacıyla "her zaman maksimum güç koruması sağlandığını" belirtti. - WASHINGTON