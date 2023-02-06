Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'den Türkiye'ye 158 kişilik arama-kurtarma ekibi

3. Sayfa Haberleri

ABD'den Türkiye'ye 158 kişilik arama-kurtarma ekibi

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Türkiye'de meydana gelen deprem sonrası devam eden arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla 79'ar kişiden oluşan 2 ekip göndereceğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Türkiye'de meydana gelen deprem sonrası devam eden arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla 79'ar kişiden oluşan 2 ekip göndereceğini açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından ABD, 158 kişilik arama-kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, Türkiye'de devam eden arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla 79'ar kişiden oluşan 2 ekip göndereceğini aktardı.

Kirby, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Savunma Bakanlığının (Pentagon) Türkiye ile ek yardımlar konusunda temas halinde olduğunu aktardı. - WASHINGTON

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

John Kirby Türkiye 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title