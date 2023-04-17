ABD'den Orta Doğu ve Avrupa'da terör saldırıları planlayan DEAŞ elebaşına operasyon

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sabah erken saatlerde Suriye'nin kuzeyine düzenlenen helikopter saldırısında Orta Doğu ve Avrupa'da terör saldırıları planlayan terör örgütü DEAŞ elebaşının muhtemelen öldürüldüğünü açıkladı.

ABD'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonları devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde Suriye'nin kuzeyine helikopter saldırısı düzenlendiği aktarılarak, saldırıda Orta Doğu ve Avrupa'da terör saldırıları planlayan terör örgütü DEAŞ elebaşının muhtemelen öldürüldüğü açıklandı. Saldırıda silahlı 2 terör örgütü üyesinin de öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, "Operasyonun başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için kapsamlı bir planlama yapıldı. Hiçbir ABD askeri yaralanmadı. Hiçbir ABD helikopteri hasar görmedi. Hiçbir sivilin ölmediğini veya yaralanmadığını değerlendiriyoruz" denildi.

CENTCOM Komutanı General Michael Kurilla yaptığı açıklamada, "Gücünü kaybetmesine rağmen DEAŞ, Orta Doğu'nun ötesine saldırma arzusuyla bölge içinde operasyonlar yürütmeye devam ediyor. DEAŞ'a karşı amansız mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

CENTCOM Sözcüsü Joe Buccino ise, "Bu operasyon, CENTCOM'un bölgeye olan kararlı bağlılığını ve DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini yeniden teyit ediyor. Yakında ek bilgiler sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - FLORIDA