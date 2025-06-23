ABD'den İran'a Nükleer Saldırı Görüntüleri Yayınlandı

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıya katılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntüleri yayınladı.

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen saldırılara ilişkin paylaşım yaptı. Bakanlık, söz konusu saldırılara katılan B-2 Spirit bombardıman uçaklarının ABD'den kalkış yaptığı ardından ABD'ye döndüğü anlara ait görüntüleri paylaştı. - WASHINGTON