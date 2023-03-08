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ABD'deki kaza anı röportaj kaydına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

ABD'deki kaza anı röportaj kaydına yansıdı

ABD'nin Houston kentinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, röportaj yapan gençlerin oturduğu kafenin penceresine çarptı.

ABD'nin Houston kentinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, röportaj yapan gençlerin oturduğu kafenin penceresine çarptı. Kaza ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar video kaydına saniye saniye yansıdı.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde bir kafede 20 yaşındaki Nathan Reeves, YouTube kanalı için bir kafede röportaj yaptığı Alexsey Reyes ile ölümden döndü. İkilinin röportajı sırasında hızla gelen bir araç, gençlerin oturduğu bölümün penceresine çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan Reeves panikle yerinden kalkarken, o anlar röportaj kaydına saniye saniye yansıdı. Houston polis sözcüsü John Cannon yaptığı açıklamada; kazada ölen ya da yaralanan olmadığını, kırmızı ışıkta geçen aracın başka bir araca çarparak kafeye daldığını belirtti. Reeves kaza anını YouTube kanalına yüklerken, video 60 bin kez görüntülendi. - HOUSTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri 3. Sayfa Haberler

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