ABD'deki ilkokul saldırganı, saldırıyı Facebook hesabında paylaşmış - Haberler

ABD'deki ilkokul saldırganı 18 yaşındaki Salvador Ramos'un, Texas eyaletindeki ilkokula düzenlediği saldırı öncesi Facebook hesabından saldırıya dair paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

ABD'nin Texas eyaletinde dün Robb İlköğretim Okulu'na silahlı saldırı düzenleyen ve 19'u çocuk olmak üzere 21 kişiyi öldüren 18 yaşındaki Salvador Ramos'un, saldırı öncesi sosyal medya hesabından saldırıya dair paylaşım yaptığı açıklandı.

Texas Valisi Greg Abbott düzenlediği basın toplantısında, Ramos'un saldırıdan yaklaşık 30 dakika önce saldırıya ait Facebook hesabında paylaşım yaptığını ifade ederek, ilk paylaşımında "Büyükannemi vuracağım" yazdığını belirtti. Abbott, daha sonra ise Ramos'un "Büyükannemi vurdum" ve "Bir ilkokula ateş edeceğim" paylaşımı yaptığını belirtti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa