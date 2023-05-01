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ABD'deki hortumda araçlar uçtu

ABD'deki hortumda araçlar uçtu

3. Sayfa Haberleri

ABD'nin Florida eyaletini vuran hortum yoldaki araçları uçurdu.

ABD'nin Florida eyaletini vuran hortum yoldaki araçları uçurdu.

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Palm Beach Gardens'ı vuran hortumda çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldi. Bazı araçlar hortuma yolda yakalandı. Saatte 160 kilometre rüzgar hızına sahip hortum nedeniyle bazı araçlar uçtu. Çok sayıda araç ters yüz olurken, hortumda can kaybı olmadığı açıklandı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Florida Tragger 3. Sayfa Haberler

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