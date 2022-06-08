ABD'de Yüksek Mahkeme yargıcına suikast girişimi - Haberler

ABD'nin Maryland eyaletinde Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un öldürmek için evinin yakınlarına gelen ve üzerinde silah, bıçak ve biber gazı bulunan şüpheli polis tarafından tutuklandı.

ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Chevy Chase'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un evinin yakınlarında silahlı saldırgan alarmı verildi. Polis, Kavanaugh'un evinin yakınlarında üzerinde silah, bıçak ve biber gazı bulunan şüpheli polis tarafından tutuklandı.

Şüpheli, Yargıç Kavanaugh'u öldürmek için oradaymış

ABD basınında yer alan haberlerde, şüphelinin polise Kavanaugh'u öldürmek için evin yakınlarında bulunduğunu söylediği ifade edilerek, şüphelinin taksiyle Kavanaugh'un evinin bulunduğu bölgeye geldiği aktarıldı.

Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Bugün yaklaşık 01.50 sularında, Yargıç Kavanaugh'un evinin yakınında bir adam tutuklandı. Adam silahlıydı ve Yargıç Kavanaugh'u tehdit etti. Montgomery County Polisi 2. Bölge'ye nakledildi" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa