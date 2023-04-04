ABD'de yük treni raydan çıktı, vagonlar nehre devrildi

ABD'nin Montana eyaletinde raydan çıkan bir yük treninin vagonları Clark Fork Nehri'ne devrildi.

ABD'nin Montana eyaletine bağlı Sanders ilçesinde bir yük treni raydan çıktı. Sanders ilçe şerif ofisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.20 sıralarında meydana gelen kazada 25 vagonun raydan çıkarak yol kenarına ve Clark Fork Nehri'ne devrildiği kaydedildi. Olayda can kaybı yaşanmadı. Kazanın nedenine ve trende ne taşındığına dair ise açıklama yapılmadı. Olay yerine gelen ekipler, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - WASHINGTON