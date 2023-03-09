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ABD'de yük treni raydan çıktı

3. Sayfa Haberleri

ABD'de yük treni raydan çıktı

ABD'nin Alabama eyaletinde yük trenine ait yaklaşık 30 vagon raydan çıktı.

ABD'nin Alabama eyaletinde yük trenine ait yaklaşık 30 vagon raydan çıktı.

ABD'de Norfolk Southern'ne ait bir tren daha raydan çıktı. ABD'nin Alabama eyaletinde yer alan Calhoun ilçesinde Norfolk Southern'ne ait yük treninin yaklaşık 30 vagonu yerel saatle 06.45'te raydan çıktı. Yetkililer, trenin Georgia eyaletinden Mississippi eyaletine gittiğini belirtti. Kazada halk sağlığını tehdit eden herhangi bir durumunun olmadığını ifade eden yetkililer, ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Trenin raydan neden çıktığı henüz bilinmezken, Norfolk Southern'ne ait trenler, geçtiğimiz aydan bu yana 3'üncü kez raydan çıktı.

Son raydan çıkma olayı Norfolk Southern CEO'su Alan Shaw'ın Ohio eyaletinde yer alan East Palestine kasabası yakınlarında tehlikeli kimyasal madde taşıyan şirkete ait bir trenin 3 Şubat'ta raydan çıkması ve çevre felaketine neden olmasıyla ilgili Senato'da ifade vermeden saatler önce meydana geldi. - ALABAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Norfolk Southern Alabama 3. Sayfa Haberler

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