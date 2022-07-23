- ABD'de yıldırımın isabet ettiği rüzgar türbini alev aldı

TEXAS - ABD'nin Texas eyaletinde yıldırımın isabet ettiği rüzgar türbininin kanadı alevlere teslim oldu.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Crowell'de bulunan bir rüzgar türbinine yıldırım düştü. Bölgedeki baz istasyonunda çalışan bir şahıs, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yıldırımın isabet etmesiyle önce türbinin kanatlarından biri yanarken, alevler daha sonra diğer kanada da sıçradı. Bir süre daha dönen rüzgar türbini, gücü kesilince durdu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa