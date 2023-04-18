ABD'de yanlış zili çalan 16 yaşındaki siyahi çocuk ev sahibi tarafından vuruldu

ABD'de kardeşlerini arkadaşının evinden almak için gittiği sırada yanlış zili çalan 16 yaşındaki siyahi çocuk, 84 yaşındaki ev sahibi tarafından vurularak yaralandı.

ABD'nin Missouri eyaletinde yer alan Kansas City'de 13 Nisan'da yerel saatle 22.00 sularında kardeşlerini arkadaşının evinden almaya gittiği sırada yanlış zili çalan 16 yaşındaki siyahi Ralph Yarl, 84 yaşındaki ev sahibi Andrew Lester tarafından kolundan ve başından vurularak yaralandı.

Olayın ardından gözaltına alınan Lester'in, 16 Nisan'da serbest bırakılması tepki çekerken, çok sayıda kişi Lester'in evinin etrafında toplanarak kararı protesto etti. Protestolar sırasında göstericiler, "Siyahi hayatlar saldırı altında" ve "Ayağa kalk, karşı koy" sloganları attı, bazı göstericiler ise Lester'in evine saldırdı.

Yerel basında yer alan haberlerde, Lester'in ifadesinde polise "evine girilmeye çalışıldığı düşüncesiyle 2 el ateş ettiğini" söylediği ifade edildi.

Irkçı bir saldırı olabilir

Clay County Savcısı Zachary Thompson düzenlediği basın toplantısında, olayın "ırkçı motivasyonlarla" gerçekleşmiş olabileceği belirterek, "Topluma mesajım şu ki, Clay County'de yasaları uyguluyoruz ve yasalara uyuyoruz. Nereden geldiğin, nasıl göründüğün veya ne kadar paran olduğu önemli değil" dedi.

Savcılar Lester'i, birinci derece saldırı ve silahlı suç eylemi ile suçlarken, henüz nefret suçu yöneltmedi. Savcılar ayrıca, Missouri vatandaşlarının makul bir tehlike korkusu duymaları halinde güç kullanma hakkına sahip olduklarını aktardı.

"Birisi kapınızı çaldığında haklı bir gerekçeniz olmadan insanları vuramazsınız"

Yarl ailesi, tedavisinin ardından Yarl'ın 16 Nisan'da hastaneden taburcu edildiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Aile üyeleri, Yarl'ın yanlışlıkla 115. Teras yerine 115. Cadde'ye gittiğini ve zili iki kez çaldığını ifade etti. Yarl'ın ailesini temsil eden avukat Benjamin Crump yaptığı açıklamada, "Birisi kapınızı çaldığında haklı bir gerekçeniz olmadan insanları vuramazsınız ve kapınızın çalınması ise bir gerekçe değildir" dedi.

Biden'dan geçmiş olsun telefonu

Ailenin avukatları, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Yarl ve ailesi 20 dakika telefonda görüştüğünü ifade ederek, Biden'ın geçmiş olsun dileklerini ileterek, iyileşir iyileşmez Yarl ve ailesini Beyaz Saray'a davet ettiğini açıkladı.

Ünlü isimler saldırıyı kınadı

Viola Davis, Justin Timberlake, Halle Berry, Kerry Washington ve Patrick Mahomes gibi ünlü isimlerde söz konusu saldırıyı kınadı. Ralph'ın tedavisi GoFundMe'de açılan hesapta ise dün itibarıyla 2,1 milyon dolar bağış toplandığı açıklandı. - MİSSOURİ