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ABD'de yangın söndürme helikopteri düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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ABD'de yangın söndürme helikopteri düştü

ABD'nin Idaho eyaletinde 2 pilotun bulunduğu yangın söndürme helikopterinin düştüğü belirtildi.

ABD'nin Idaho eyaletinde 2 pilotun bulunduğu yangın söndürme helikopterinin düştüğü belirtildi.

ABD'nin Idaho eyaletine bağlı Salmon şehri yakınlarındaki bir bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin nehre düştüğü bildirildi. ROTAK helikopter firması tarafından yapılan açıklamada, 2 pilotun bulunduğu CH-47D Chinook tipi helikopterin yerinin tespit edilmesi için arama kurtarma birimlerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Pilotların sağlık durumları henüz bilinmezken, helikopter firması bilgiler doğrulandıktan sonra açıklama yapılacağını kaydetti.

Pazar günü Idaho'daki North Fork bölgesinin yaklaşık 8 kilometre güneybatısında orman yangını çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına helikopterlerin de katıldığı belirtildi. - IDAHO

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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